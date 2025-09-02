Dries Roelvink hoopt op romance voor Donny: ‘Moet nog één stoel gevuld worden’

Na ruim vijftien jaar keerde Dries Roelvink (66) met zijn zonen Donny (27) en Dave (31) terug naar de Italiaanse badplaats Riccione, samen met zijn huidige vrouw Honoria (56) én ex Luciënne Kenter (62), die inmiddels prima met elkaar overweg kunnen. Toch ontbrak er volgens Dries iets tijdens de familietrip, vertelt hij aan ‘De Telegraaf’.

Gezin nog niet compleet

Met drie kamers naast elkaar, uitzicht op zee en een gezamenlijk ontbijt om half negen leek het een perfecte familievakantie. Toch merkte Dries telkens hetzelfde: “Aan tafel had ik wel steeds het gevoel dat er nog één stoel gevuld moest worden.” Volgens hem zou een partner voor Donny het gezin pas helemaal compleet maken.

Donny bekeerde zich tot de islam

Voor Donny, die zich vorig jaar tot de islam bekeerde, is het daten echter niet eenvoudig. “Don heeft me laatst uitgelegd dat je elkaar bijvoorbeeld pas mag aanraken als je getrouwd bent,” vertelt Dries. “Dat was in mijn jonge jaren wel anders. Ik had toen soms wel vijf keer per jaar een andere vriendin,” grapt de zanger.

Vijftien zomers

Op advies van oud-voetballer Sjaak Swart, beter bekend als Mister Ajax, bezocht Dries Roelvink in 1995 samen met zijn toenmalige vrouw Luciënne voor het eerst de Italiaanse badplaats Riccione. Het verblijf in Hotel Gemma beviel zó goed dat het stel er vijftien zomers achtereen hun vakantie vierde. “Dave en Donny kennen er iedere straattegel,” vertelt Dries met een glimlach.

Na de scheiding in 2009 koos de zanger voor andere vakantieoorden, maar deze zomer keerde de familie terug naar hun vertrouwde plek. Op initiatief van Donny trok de hele Roelvink-clan richting Italië: Dries en Honoria, Luciënne, Dave met zijn vriendin Marijn en natuurlijk kleinzoon Dean.

Vlak voordat de Roelvink-clan het vliegtuig instapte, deelde Roelvink senior een grappig filmpje op social media. “Sommige mensen weten zich niet te kleden als ze op reis gaan”, zegt de in pak geklede zanger, die tussen zijn twee zonen (beiden in atleisure kleding) loopt. Bekijk de video hieronder:

