Donny Roelvink maakt enorme blunder

Tekst: Nicky Molendijk

Donny Roelvink had de eer om bij de FunX Music Awards de prijs voor ‘Artist of the Year Female’ uit te reiken. Een belangrijke taak, maar dat ging helaas toch behoorlijk mis. Roelvink maakte namelijk een blunder en hier blikt hij in een TikTok op terug.

Op het podium sprak Donny de naam van winnares Dylisa verkeerd uit. “Je had één taak”, zegt hij in de video. “Ik heb het zelfs drie keer geroepen toen zij op mij af kwam lopen”, vertelt hij. De realityster vindt het zelf een enorme blunder want hij heeft er een hekel aan als namen verkeerd worden uitgesproken. Hij wordt namelijk vaak verward met zijn broer Dave.

Roelvink legt uit dat hij helemaal goed was voorbereid. Hij had een mooie outfit uitgekozen, een speech uitgewerkt en was er helemaal klaar voor. “Ik was in de veronderstelling dat Roxy Dekker zou gaan winnen. Dat is makkelijk, Roxy Dekker. Maar in één keer ging ik nadenken… ‘Wat nou als Roxy Dekker niet ging winnen? Wie zijn eigenlijk de andere genomineerden?’ Nooit over nagedacht”, onthult hij. Toen hij door de andere namen heen ging, zag hij een aantal namen die hij niet kende. “Dus ik ging even door alle namen heen en zag een paar dames die ik niet kende. “Waaronder Dylisa.”

Achter de schermen heeft Donny aan maar liefst vijf mensen gevraagd hoe hij ‘Dylisa’ moest uitspeken, maar helaas kon niemand hem helpen. “Ik ga niet eerder dat podium op, voordat ik weet hoe ik deze naam uitspreek”, zei hij toen. Uiteindelijk heeft een mevrouw die er volgens hem “belangrijk uitzag” hem geholpen en kwam terug met het verlossende antwoord. “Het is 100.000 procent zeker Dijlisja”, verzekerde ze hem. Achteraf bleek dat dus niet te kloppen. Donny heeft zijn excuses aangeboden aan de zangeres.