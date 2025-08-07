Dave Roelvink en Marijn Kuipers vieren een jaar samen

Tekst: Denise Delgado

Liefde op de eerste swipe! Dave Roelvink (31) en Marijn Kuipers (25) vieren hun eerste jubileum. Op Instagram staan ze stil bij twaalf maanden vol liefde en avonturen.

Swipe naar rechts

Dave en Marijn leerden elkaar kennen via een datingapp en wat begon met een simpele swipe naar rechts, groeide uit tot een liefdevolle relatie. Een jaar later delen ze zoete foto’s en de veelzeggende woorden: ‘One year down, forever to go‘.

Op de beelden is hun afgelopen jaar goed te zien: zonnige vakanties wisselen zich af met huiselijke kiekjes, inclusief het moment waarop Marijn per ongeluk een velg vernielde.

Turbulente periode voor Dave

Hun relatie begon in een turbulente periode voor Dave, die net een moeilijke fase achter de rug had, inclusief een kliniekopname. Inmiddels wonen ze sinds januari samen en vereeuwigden ze hun liefde met een tattoo van elkaars voorletter.

Snelle verhuizing

Op Snapchat gaf Dave eerder al een inkijkje in hun bliksemverhuizing. “Ik hoorde om 17.00 uur dat we het huis hadden,” vertelde hij. “En om 22.00 uur stond alles ingepakt,” voegde Marijn toe. Alhoewel Dave op Instagram aangeeft dat het een ‘zware verhuizing’ was. Bekijk de Instagram-post hieronder:

