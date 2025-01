Dave Roelvink en Marijn Kuipers gaan hokken

Dave Roelvink en zijn vriendin Marijn Kuipers gaan samenwonen. Dat melden de twee, die afgelopen augustus bekendmaakten dat ze een setje waren, op Instagram.

Bij een filmpje van een enorme berg dozen legt Dave uit: “Ik heb dus gisteren gehoord om 17.00 uur dat we het huis hadden!” Geen moment te verliezen dus, vervolgt influencer Marijn, ook bekend van Expeditie Robinson. “En om 22.00 uur stond alles ingepakt.”

Pottenkijkers

Dave woont nu nog in een appartement naast zijn vader Dries en diens partner Honoria, maar hoeft ook in de toekomst bepaald niet ver te reizen om bij hen op bezoek te gaan. Marijn en Dave hebben namelijk een appartement weten te scoren tégenover Dries, vertelt deze aan Shownieuws. Het is te hopen dat vaderlief van pottenkijkers houdt, want Dave’s nieuwe woning ligt ietsjes hoger dan dat van Dries, dus hij kan op elk moment van de dag zijn vader bespieden…

Beeld: Instagram@daveroelvink