Dave Roelvink weer gelukkig in de liefde

Dave Roelvink bevestigt dat hij een relatie heeft met influencer Marijn Kuipers. De tv-persoonlijkheid zegt tegen RTL Boulevard dat ze “samen” zijn. De twee werden de afgelopen tijd al vaker gespot.

Verder wilde Roelvink niets kwijt over zijn relatie. Zijn vader Dries Roelvink zei eerder op donderdag al tegen Shownieuws dat zijn zoon weer gelukkig is in de liefde.

Zoontje

De 30-jarige Dave maakte eind vorig jaar bekend dat zijn relatie met Jazzlyn na tweeënhalf voorbij is. Met haar heeft hij een zoontje.