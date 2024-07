Dave Roelvink over contact met ex: ‘Volwassen band’

Vorig jaar hebben Dave Roelvink en zijn ex Jazzlyn een punt achter hun relatie gezet. In de nieuwe editie van &C is Dave erg openhartig over het contact met zijn ex.

De band tussen Roelvink en zijn ex is goed. “Het is niet zo dat we elkaar in de armen vliegen als we elkaar zien, maar er is geen haat en nijd”, vertelt hij. De zoon van Dries spreekt dan ook over een ‘volwassen band’.

Samen hebben Jazzlyn en Dave zoontje Dean. “We doen nu co-ouderschap. We hebben hem fiftyfifty”, legt hij uit. “Zijn verjaardag en kerst kunnen we bij wijze van spreken samen vieren. Daar ben ik heel blij mee”, voegt hij daaraan toe.

Op dit moment heeft Dave geen nieuwe vlam. “We zijn ook pas een halfjaar uit elkaar. Ik moet eerst een beetje bijkomen van alle ellende”.