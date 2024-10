Donny Roelvink als snorremans door het leven voor mannengezondheid

Donny Roelvink laat volgende maand zijn snor staan om aandacht te vragen voor de gezondheid van mannen. Het model en zoon van zanger Dries Roelvink doet dat als ambassadeur voor Movember, de instelling die zich wereldwijd inzet om aandacht te vragen voor prostaatkanker, teelbalkanker, mentale gezondheid en zelfmoordpreventie. Eind 2022 werd bij Roelvink (26) teelbalkanker geconstateerd.

“Veel mannen praten niet over hun gevoelens en gezondheidsproblemen, terwijl het juist zo belangrijk is om die gesprekken aan te gaan en het taboe te doorbreken”, zegt Roelvink. “Goed voor jezelf zorgen maakt je niet minder man, maar maakt je juist verantwoordelijker. We zijn niet onkwetsbaar en hoeven dat ook niet te zijn. Hulp zoeken is geen teken van zwakte, maar een teken van moed.”

Onderzoek

Jaarlijks worden mannen op 1 november opgeroepen om hun snor te laten staan. Daarmee hoopt de organisatie onder meer het gesprek over gezondheid aan te zwengelen en geld in te zamelen voor onderzoek. Volgens Movember leven mannen in Nederland gemiddeld drie jaar korter dan vrouwen. Daarnaast stappen ze minder snel naar een arts bij fysieke of mentale gezondheidsklachten.