Dit is de winnaar van de Gouden Televizier-Ring

Het programma Dwars door de Lage Landen heeft donderdagavond de Gouden Televizier-Ring 2024 gewonnen. De prijs werd uitgereikt in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Het programma kreeg meer stemmen dan de andere twee genomineerden, B&B Vol Liefde en Denkend aan Holland.

Presentator Arnout Hauben was zichtbaar blij met de prijs. Hij sprak “heel Nederland” toe tijdens zijn toespraak. “Van elke Belg, uit de grond van ons hart, we zijn superfier vanavond”, aldus Hauben. “Vanavond zijn wij Amsterdammers.”

In B&B Vol Liefde van RTL4 worden Nederlandse bed and breakfast-eigenaren gevolgd die in het buitenland op zoek gaan naar de liefde. In Denkend aan Holland van Omroep MAX ontdekken André van Duin en Janny van der Heijden het land vanaf het water, in het gezelschap van scheepshond Nhaan. In Dwars door de Lage Landen van de VPRO ontdekt Belgische presentator Arnout Hauben wandelend samen met zijn vrienden Nederland.

De Gouden Televizier-Ring wordt beschouwd als een van de belangrijkste Nederlandse televisieprijzen. Tijdens de uitzending konden kijkers nog stemmen.