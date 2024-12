De Verhulstjes onthullen hun droomgasten voor de kerstdis

Als Viktor Verhulst mocht kiezen wie er dit jaar bij hem en zijn familie aanschuift met kerst, dan zou dat Gerard Joling zijn. In de nieuwe editie van glossy Beau Monde vertelt de zoon van Gert Verhulst dat het hem leuk lijkt als de Nederlandse zanger van de partij is met de feestdagen.

“Het lijkt mij gezellig als Gerard Joling bij ons aanschuift met de kerst. Hij hoeft dan niet eens te komen zingen, het leukste vind ik hem als hij gewoon zichzelf is en mopjes komt vertellen”, zegt de 30-jarige dj en presentator. Ellen, de vrouw van vader Gert Verhulst, zou graag met Brigitte Bardot dineren. “Ze mag al haar hondjes meenemen en dan ben ik heel benieuwd naar al haar verhalen.”

Lees over: ‘Playboy van België’ Gert Verhulst: ‘Mijn liefdesleven is saaier dan dat van de gemiddelde Nederlander’

Samen zijn

In het magazine vertelt de hele familie Verhulst, bekend van onder meer de realityserie De Verhulstjes, deze maand over hun kerst en nieuwjaarsplannen. Vader Gert laat weten er veel waarde aan te hechten om de feestdagen samen door te brengen. “Ik vind dat samenzijn met ons gezin heel belangrijk, familiaal gezien is kerstavond toch een van de belangrijkste avonden van het jaar. Vroeger regelden mijn ouders het, maar nu zie ik het een beetje als mijn taak om iedereen bij elkaar te krijgen.”