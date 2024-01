‘Playboy van België’ Gert Verhulst: ‘Mijn liefdesleven is saaier dan dat van de gemiddelde Nederlander’

Door zijn relaties met inmiddels ex-K3’tjes Karen en Josje heeft Gert Verhulst (56) de reputatie van playboy gekregen. Daar kan hij zich bepaald niet in vinden, zegt hij tegen Weekend. “Als je mijn liefdesleven van de afgelopen 35 jaar bekijkt, is het saaier dan dat van de gemiddelde Nederlander.”

Hij is nu alweer ruim tien jaar gelukkig met de charmante Ellen Callebout (46), met wie hij in 2019 trouwde. Dat het een uiterst gelukkig huwelijk is, blijkt wel in hun reallifeserie De Verhulstjes. Maar de relatie ging bepaald niet over rozen. Rond 2011 had Gert ook al een relatie met Ellen, maar in 2012 verliet hij haar voor K3’tje Josje. Die affaire was van korte duur: al snel kwam hij tot de conclusie dat niet Josje, maar Ellen de ware voor hem was. Waarom? Gert legt uit: “Op een gegeven moment voel je toch dat je thuisgekomen bent. En dat je eigenlijk alle interesse in de rest verliest. Dat is wel wat mij de laatste tien jaar gebeurd is. En dat geeft ook rust, dat je het gevoel hebt dat je nergens anders meer hoeft te gaan zoeken. Dat is eigenlijk de beste manier om het te beschrijven.”

‘Redelijk saai’

Dat hij door zijn ‘uitstapjes’ nogal een reputatie heeft, snapt hij, maar zo spannend was zijn liefdesleven nou ook weer niet, stelt de Studio 100-topman. “Mijn keuzes waren natuurlijk af en toe bijzonder en in het oog springend, maar voor de rest is mijn liefdesleven redelijk saai geweest. Ik hoop dat de meeste mannen een iets sprankelender liefdesleven hebben dan ik.”

Beeld: Reni van Maren

Lees het gehele interview en nog véél meer in Weekend nummer 4. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.