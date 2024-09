De Kast viert 35-jarig bestaan met concert in Rotterdam Ahoy

De Kast bestaat volgend jaar 35 jaar. De Friese groep viert dat op 14 november 2025 met een groot concert in Rotterdam Ahoy, is vrijdag aangekondigd.

Tijdens de show zullen ook enkele bekenden van de band van frontman Syb van der Ploeg optreden. Wie de gasten zijn, wordt later bekendgemaakt. Ook gaat De Kast na het concert in Rotterdam het land in voor een theatertour.

De Kast werd in 1989 opgericht, maar brak pas eind jaren negentig landelijk door met het Friestalige In Nije Dei. Daarna volgden nog talloze hits. In totaal heeft De Kast meer dan een miljoen platen en singles verkocht.

Lees ook: Bevestigd: Huwelijk Syb van der Ploeg gestrand

Afscheidsconcert

De groep speelde onder meer grote concerten in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen, het Gelredome in Arnhem en in de ArenA. In het Amsterdamse stadion werd in 2002 een afscheidsconcert gegeven, maar in 2006 ging de groep weer optreden.