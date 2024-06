Birgit Schuurman: Ali B duwde ongevraagd tong in mijn mond

Ali B zou rond de opnames van het AVROTROS-programma Ali B en de Muziekkaravaan in Marokko hebben geprobeerd om Birgit Schuurman te kussen. Dat stelt de zangeres en actrice in haar verklaring aan de politie waaruit de rechter woensdag citeerde.

B. zou met Schuurman zijn meegelopen naar haar hotel en daarna met haar in de lift zijn gestapt. Daar duwde hij ongevraagd zijn tong in haar mond, stelt zij. Schuurman was daar niet van gediend, waarna B. zou zijn afgedropen.

Lees ook: Ali B ontkent ook verkrachting Ellen ten Damme: ‘Surrealistisch wat zij heeft gezegd’

B. zei tijdens de zitting niet meer te weten of er een kus is uitgewisseld. “Het is ook alweer tien jaar geleden. Ik weet wel dat we in de lift stonden”, verklaarde hij. Volgens de rapper had hij met Schuurman net zo’n “flirterige geschiedenis” als met Ellen ten Damme, die hem beschuldigt van verkrachting.

Lees ook: Ali B ontkent aanranding ex-kandidaat The Voice Jill Helena op bospad

Iris Hond: hij is gewoon een flirt

Pianist Iris Hond zou eenzelfde soort ervaring hebben gehad, maar verklaarde tegenover de politie dat B. “gewoon een flirt” is. Ze had er zelf geen negatief gevoel aan overgehouden.

Lees ook: Katja Schuurman over verklaring Birgit in zedenzaak Ali B: ‘Heel stoer’

Schuurman wilde een verklaring afleggen in de zedenzaak rond B. omdat ze de slachtoffers wilde ondersteunen, werd eerder bekend.