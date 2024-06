Katja Schuurman over verklaring Birgit in zedenzaak Ali B: ‘Heel stoer’

Katja Schuurman noemt het “heel stoer” en “heel mooi” dat haar zus Birgit Schuurman en Ellen ten Damme een verklaring hebben afgegeven in de zedenzaak rond rapper Ali B. Volgens haar deden ze dat niet voor zichzelf. “Dat hebben ze gedaan om de zaak van de andere meisjes te ondersteunen”, zei de actrice maandag in RTL Boulevard.

Eind mei werd bekend dat Birgit Schuurman naar de politie was gestapt om een verklaring af te geven. Haar manager wist toen niet waar die verklaring over ging. Ze heeft zelf geen aangifte tegen de rapper gedaan. “In dit geval hebben Birgit en Ellen die meisjes willen ondersteunen, ik hoop dat het goed uitpakt voor die meisjes”, verduidelijkt Katja.

Ali B wordt vervolgd voor zedenfeiten met drie meerderjarige vrouwen, die gepleegd zouden zijn tussen 2014 en 2018 in Heiloo, Amsterdam en in Marokko. Een daarvan is gerelateerd aan The Voice. De inhoudelijke behandeling van de zaak vindt woensdag en donderdag plaats in Haarlem.