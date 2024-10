B&B Vol Liefde-Els brengt eind november boek uit

Els van Roode, die deze zomer bekend is geworden door het datingprogramma B&B Vol Liefde, brengt eind november haar boek uit. Het boek, getiteld Somewhere Els: Reisavonturen van een voormalig stewardess, verschijnt op 26 november.

Door haar deelname aan B&B Vol Liefde is Van Roode in korte tijd een populaire onlinebekendheid geworden. Ruim 200.000 mensen volgen Els, die door het programma de bijnaam Who Els kreeg, inmiddels via sociale media.

In haar boek beschrijft Van Roode haar leven voordat ze bekend werd bij het grote publiek. Bijna twintig jaar lang vloog ze de wereld over als stewardess. De voormalige stewardess geeft in haar boek een kijkje achter de schermen. Van Roode vertelt onder meer over de bijzondere ontmoetingen met passagiers, de hechte band met collega’s en de fijne tussenstops op exotische bestemmingen.