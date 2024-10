André van Duin denkt dat B&B Vol Liefde Televizier-Ring wint

André van Duin denkt dat het RTL-programma B&B Vol Liefde de Gouden Televizier-Ring wint, die donderdagavond wordt uitgereikt in Theater Carré in Amsterdam. Dat vertelde de 77-jarige presentator, die zelf genomineerd is voor het programma Denkend aan Holland, dinsdagochtend in het NPO Radio 2-programma Jan-Willem Start Op!

“Dat kan bijna niet anders dan dat jullie gaan winnen”, zei Van Duin richting co-host Jeroen Kijk in de Vegte, die de voice-over doet van B&B Vol Liefde. “Jullie waren zo spraakmakend iedere dag. Dus het zou raar zijn als die niet winnen. Wij zijn weliswaar een gevaarlijke outsider. Maar ik denk B&B, dat kan bijna niet anders.”

Van Duin is samen met collega Janny van der Heijden genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring. Hij maakt ook kans in de categorie voor beste presentator. Beide prijzen won Van Duin al eens. “Ik ben al heel tevreden, dus ik mag niet klagen”, zegt hij.

Lees ook: André van Duin tijdens boekpresentatie: ‘Martin had hier bij moeten zijn’

De derde genomineerde voor de Gouden Televizier-Ring is het programma Dwars door de Lage Landen. Andere kanshebbers in de categorie voor beste presentator zijn Ewout Genemans en Tim Hofman.