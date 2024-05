André van Duin tijdens boekpresentatie: ‘Martin had hier bij moeten zijn’

Zestig jaar artiest zijn past uiteraard niet in één boek. Toch vond vorige week in het Apollofirst Hotel in Amsterdam de presentatie plaats van het door Jan Vriend geschreven boek Alles Over André.

’Het zijn allemaal korte anekdotes en op die manier staat er dus toch heel veel in’, aldus de jubilaris. Joop van den Ende zou er tijdens de uitreiking niet bij kunnen zijn, maar was er ineens toch. Uiteraard tot grote verrassing van André. ’Hij verbaast me nog iedere keer’, aldus Joop. ’Voor ons geldt eigenlijk dat als ik er niet om kan lachen, het niet leuk is.’ Wie André wel miste op de boekpresentatie was zijn vier jaar geleden overleden partner Martin. ’Ik ben nu heel gelukkig met Fernando. Maar Martin had hier bij moeten zijn. Dat is hij niet en dat is jammer.’ In het boek komt ook zijn homo-seksualiteit ter sprake. ’Ik heb daar eigenlijk nooit problemen door gehad. Komt misschien ook doordat mensen het niet geloofden. Die man met die gekke jas heeft toch helemaal geen seks, dachten ze.’ Plannen om te stoppen heeft André nog niet. ’Zolang ik het fysiek kan, ga ik door.’

André is maar wat trots op alweer het vierde boek over hem.

Janny van der Heijden had haar hondje Naan meegenomen.

Joop van den Ende was er samen met zijn vrouw Janine.

Eva Jinek, die de middag presenteerde, samen met André en schrijver Jan Vriend.