Agenda Patty Brard vol met zang- en danslessen voor Panter Party

Patty Brard is volop bezig met de voorbereidingen van haar 70e verjaardag, die ze volgend jaar viert met een groots feest in de Ziggo Dome in Amsterdam. De 69-jarige tv-persoonlijkheid pakt dan uit met een feest getiteld Patty’s Panter Party. “Ik kijk er heel erg naar uit”, zegt Brard in gesprek met het ANP.

“Ik vind het ook heel erg leuk om daar heel nauw bij betrokken te zijn”, aldus de presentatrice over de organisatie van het feest. Tegelijkertijd is Brard ook bezig met het optreden dat zij gaat verzorgen. “Ja, mijn tijd wordt wel gevuld met zang- en danslessen. Dat wordt wel spektakel. Feesten kon ik al, nu nog zingen en dansen”, grapt Brard. “Het wordt hartstikke leuk allemaal.”

Lees ook: Patty Brard voorlopig niet aan desk Shownieuws: contract niet verlengd

Panterprint

Patty’s Panter Party vindt op 14 maart volgend jaar plaats in de Ziggo Dome. Eerder werd al bekend dat onder anderen Roxeanne Hazes en Anita Meyer aanwezig zijn als gastartiest. Brard, die liefhebber is van panterprint, heeft speciaal voor het feest ook het themanummer Panter Feest uitgebracht.