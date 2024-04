Patty Brard voorlopig niet aan desk Shownieuws: contract niet verlengd

Patty Brard is de komende tijd niet te zien in het entertainmentprogramma Shownieuws van SBS6. Dat vertelde de voormalige zangeres en presentatrice bij RTL Boulevard. Ze heeft haar contract niet verlengd.

“Ik ben voorlopig even op Ibiza”, zei de 69-jarige Brard bij RTL Boulevard. Ze zal “eventjes” niet in Shownieuws te zien zijn, het programma waarvan zij lange tijd een van de vaste gezichten was.

Contract niet verlengd

Het contract liep af, legde Brard uit. “En toen heb ik het niet verlengd. Het was gewoon tijd voor even wat anders. En voor hetzelfde geld ga ik weer terug, hoor. Dat kan. Maar voor nu eventjes niet.”

Beeld: Getty Images

