Advocaten Ali B vinden verklaring nieuwe getuige onbetrouwbaar

De advocaten van Ali B noemen de nieuwe getuige die zich woensdagavond pas meldde in de zedenzaak tegen de rapper “onbetrouwbaar”. De verdediging van de rapper betoogde vrijdag in de rechtbank in Haarlem dat de verklaring van de vrouw duidelijk afwijkt van die van het slachtoffer. Zij zou door B. zijn aangerand en verkracht tijdens een schrijverskamp in Heiloo.

De advocaten wezen onder meer op verschillen over de locatie, de gemoedstoestand van het slachtoffer en haar uiterlijk. De getuige is volgens de verdediging van B. ook duidelijk beïnvloed door de media. Het Openbaar Ministerie zou haar verklaring bovendien zo “geplooid” hebben dat deze bruikbaar was voor de zaak.

Lees ook: OM eist drie jaar cel in zedenzaak tegen Ali B

De getuigen hebben ook gezegd dat ze niet zeker wisten of ze beïnvloed waren door de uitzending, zegt Swier. Die uitzending is daarom schadelijk geweest voor de waarheidsvinding. Getuigen wisten niet meer wat ze zichzelf herinneren, en wat ze uit de uitzending haalden. #AliB — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) June 14, 2024

Verlenging

Door de komst van een nieuwe getuige liep de zaak donderdag vertraging op omdat de vrouw eerst nog moest worden verhoord in de rechtbank. Omdat er geen tijd meer was voor het requisitoir van het Openbaar Ministerie en het pleidooi van de verdediging van B. werd de behandeling van de zaak daarom met een dag verlengd.

Lees ook: Slachtoffer in zedenzaak Ali B: ‘Rouw nog steeds om het meisje dat ik was’

Huilend aangetroffen

De nieuwe getuige verklaarde dat ze het slachtoffer huilend had aangetroffen. Zij zou haar hebben verteld dat ze in Heiloo was aangerand of verkracht.