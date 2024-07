Actrice Melody Klaver moeder geworden van eerste kind

Actrice Melody Klaver is bevallen van een zoontje. Het jongetje heeft de naam Luka gekregen, deelt Klaver op Instagram.

“Welkom lieve kleine Luka”, schrijft Klaver bij een foto waarop zij en haar vriend Floris het handje van de baby vasthouden. Luka werd geboren op 4 juli.

De 33-jarige Klaver deelde in maart dat ze in verwachting was van haar eerste kindje. “Al 23 weken met ons nieuwe beste vriendje op stap”, schreef ze toen.

Gouden Kalf

Klaver is bekend van rollen in series als Van God los en Het gouden uur. In 2019 won ze een Gouden Kalf voor haar rol in de film Rafaël.

Beeld: Reni van Maren