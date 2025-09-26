Welmoed Sijtsma over schuldgevoel tijdens zwangerschap: ‘Liet werk voor kind gaan’

Tekst: Denise Delgado

Presentator Welmoed Sijtsma (35) bereidt zich voor op de komst van haar eerste kindje, maar merkt dat haar werk soms botst met dit nieuwe hoofdstuk in haar leven. In ‘Kek Mama’ vertelt ze dat ze zich weleens afvraagt of ze wel genoeg stilstaat bij haar zwangerschap.

Echo vergeten

Zo vergat Welmoed op de dag dat het kabinet viel een echo, omdat ze volledig opging in haar werk. “Toen heb ik me wel schuldig gevoeld, want op het eerste beste moment liet ik mijn werk al voor mijn kind gaan.”

Ook herkent ze de extra druk die veel vrouwen ervaren. “Het erge is dat het ook door mijn hoofd is gegaan: hoe zal het straks met mijn carrière gaan als ik een kind heb? Maar ik probeer er nuchter in te staan en te denken: het komt zoals het komt.”

Eigen boontjes doppen

Na haar verlof keert ze terug bij Goedemorgen Nederland. “Het voordeel is dat ik daar op vrij gekke tijden werk.” Samen met partner Bob zoekt ze straks de balans tussen poepluiers en afspraken. Minder werken ziet ze liever niet. “Ik ben heel erg opgevoed met het idee dat je als vrouw je eigen boontjes moet kunnen doppen. Maar ik merk nu al dat het voor mijn vriend, die een eigen bedrijf met veel verantwoordelijkheden heeft, best ingewikkeld is om minder te gaan werken.”

