Welmoed Sijtsma verwacht eerste kindje: ‘Heel dankbaar’

Tekst: Denise Delgado

Welmoed Sijtsma (34) deelt heuglijk babynieuws op Instagram: de ‘Goedenavond Nederland’-presentatrice is in verwachting van haar eerste kind.

Bij een reeks zonnige vakantiefoto’s, waarop de zwangere buik van Welmoed al goed zichtbaar is, schrijft ze: ‘Voordat de storm losbarst, gingen we nog even op vakantie’. Samen met haar partner Bob verwacht ze dit najaar hun kindje.

Niet vanzelfsprekend

De zwangerschap voelt voor Welmoed extra bijzonder, mede door haar werk aan de serie Welmoed en de Bevroren Eitjes, waarin ze zich verdiepte in vruchtbaarheid en haar eigen kinderwens verder groeide. ‘Heel dankbaar dat het gelukt is.’ De presentatrice is zich ervan bewust dat dit een zegen is en niet vanzelfsprekend. Daarom steekt ze degenen bij wie het (nog) niet is gelukt om zwanger te raken, een hart onder de riem. ‘Veel liefs dus ook voor diegenen die worstelen nog met vragen of een onvervulde wens.’ In een reactie aan RTL Boulevard laat ze weten dolblij te zijn: ‘Ik ben helemaal in de wolken’.

‘Veel liefs voor iedereen die worstelt met een kinderwens of vragen daarover,’ eindigt ze liefdevol haar bericht.

Goedenavond Nederland

Welmoed Sijtsma en Sam Hagens starten op maandag 26 mei 2025 met de nieuwe late night talkshow Goedenavond Nederland op NPO 1. Bekijk de video hieronder:

BEELD: ANP/INSTAGRFAM: @WELMOEDSIJTSMA