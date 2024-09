Welmoed Sijtsma openhartig over situatie WNL: er zijn knopen in magen

Welmoed Sijtsma en Frank van Leeuwen zijn dinsdagochtend in het programma Goedemorgen Nederland kort ingegaan op de onrust binnen omroep WNL na de terugkeer van Bert Huisjes als omroepbestuurder. Sijtsma sprak in de uitzending over “knopen in magen”.

Het onderwerp kwam ter sprake nadat gast en politiek verslaggever Thomas van Groningen had verteld dat de situatie bij WNL maandagavond in het NPO 3-programma Van Roosmalen & Groenteman werd besproken. Ook werd de terugkeer van Huisjes besproken in de RTL-talkshow Renze.

“Moeten wij daar nog wat over zeggen?”, vroeg Sijtsma vervolgens aan haar co-presentator Frank van Leeuwen. “Wij hebben het er natuurlijk ook over gehad”, zei hij. “Wij worstelen er ook mee hoe je ermee om moet gaan. Je wilt een structurele oplossing voor alles en iedereen. En aan het rumoer merken we toch dat we daar nog even goed over moeten praten.”

Akward

Sijtsma vond het “awkward” om over WNL te praten. “Maar er zijn knopen in magen kan ik wel zeggen.” Volgens de presentatrice wordt er woensdag binnen de omroep over gesproken.

Bestuurder

De raad van toezicht van WNL meldde vrijdag dat Huisjes stopt als hoofdredacteur, maar voorlopig nog wel bestuurder blijft. Dit besloot de raad na een onderzoek, na tientallen meldingen over het gedrag van Huisjes.