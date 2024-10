Zo werd Lady Gaga ten huwelijk gevraagd

Michael Polansky, de verloofde van Lady Gaga, vroeg de popster ten huwelijk tijdens een uitje bergbeklimmen. In een interview in het programma Jimmy Kimmel Live vertelde Lady Gaga dat ze eerst dacht dat hij haar op haar verjaardag zou vragen om met hem te trouwen.

“We hadden samen een uitje en we gingen bergbeklimmen”, aldus de artiest. “We zijn wel eens eerder gegaan en dat was heel leuk.” Op de weg terug besloot Polansky de vraag te stellen. “Het is typisch Michael, maar hij vroeg eerst of hij het mocht vragen. Hij wilde weten of het oké was om een aanzoek te doen voordat hij het deed. En ik zei, ‘Ja, dat is oké.'”

Presentator Jimmy Kimmel merkte op dat Polansky de vraag ook boven op de berg had kunnen stellen. “Ik denk dat dit slimmer was. Het was veilig”, aldus Lady Gaga. Tijdens het aanzoek ging hij ook niet op één knie, vertelde de zangeres. “Dat deed hij niet, maar ik ben een moderne dame. Ik vond het leuk dat hij het zo deed.”

Het is nog niet bekend wanneer de trouwerij plaatsvindt of hoe de ceremonie eruit zal zien. “We hebben het er vaak over om gewoon naar een gemeentehuis te gaan, met zijn tweeën, en Chinees te bestellen. Maar mezelf kennende, het kan ook een enorm circus worden met eenhoorns.”