Zo viert Jennifer Lopez 55e verjaardag

Jennifer Lopez heeft haar 55e verjaardag gevierd met een feest in de stijl van de Netflix-serie Bridgerton. Op het evenement in de Hamptons waren alle gasten gekleed in de stijl uit de serie, die zich aan het begin van de 19e eeuw afspeelt. “Dit wordt een geweldige dag”, schreef ‘J.Lo’ vooraf op Instagram.

Page Six publiceerde foto’s waarop de vrouwelijke gasten in lange, pastelkleurige jurken naar de feestlocatie lopen. Een van de mannelijke gasten kwam aan in een witte blouse met ruches, vergelijkbaar met wat mannen in de serie dragen. Bij de ingang stapten de gasten in een koets getrokken door paarden. Lucy Paez, Lopez’ tegenspeelster in The Mother, kwam aan in een lange blauwe jurk met ruches. Ook Lopez’ moeder en enkele nichtjes waren aanwezig.

Op de foto’s is echtgenoot Ben Affleck niet te zien. Het is onbekend of hij erbij was. Er circuleren geruchten dat het niet goed gaat tussen de twee acteurs.