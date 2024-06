Zo gaat het met Nina Dobrev na ernstig ongeluk

Nina Dobrev liet twee weken geleden op Instagram weten dat ze een ernstig crossmotorongeluk heeft gehad. De Vampire Diaries-actrice belandde in het ziekenhuis en vertelde dat haar een lang herstel te wachten stond.

Inmiddels is Dobrev weer thuis aan het herstellen en geeft een update. “Het leven ziet er een beetje anders uit de laatste tijd”, begint ze haar bericht. “Ik heb een ‘selfie’ ingeruild voor een ‘leggie’”, schrijft ze bij een aantal foto’s waarbij ze met haar been omhoog zit.

De actrice ligt momenteel veel in bed of op de bank tijdens haar herstel. “Ik heb op dit moment weinig andere foto’s in mijn camerarol staan”, onthult ze.