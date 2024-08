‘Zangeres Sabrina Carpenter en acteur Barry Keoghan uit elkaar

De relatie van Sabrina Carpenter en Barry Keoghan is voorbij. Dat meldt althans de Britse krant The Sun. De krant zegt dat de relatie drie weken geleden is stukgelopen.

Aanleiding voor de breuk zouden de “capriolen” van de Ierse acteur zijn en dat hij zich als een “idioot” gedraagt wanneer hij dronken is.

Please Please Please

Carpenter en Keoghan verschenen in mei voor het eerst als stel in het openbaar, op het Met Gala. Keoghan, bekend van films als Saltburn en The Banshees of Inisherin, is ook te zien in Carpenters videoclip bij het nummer Please Please Please.