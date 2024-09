Zangeres Adele ‘helemaal ontroerd’

Adele heeft erg genoten van haar shows in München en kijkt met uitgesproken positieve gevoelens terug op de reeks die ze daar deed. Ze had zelfs de tijd van haar leven, schrijft de zangeres in een bericht op haar socialemediakanalen met daarbij een video van een van de optredens.

“Wauw! Wauw! Wauw! München, je was geweldig! Wat een fenomenale ervaring”, begint ze haar bericht. “Ik ben helemaal ontroerd door de oprechte golf van liefde en positiviteit die ik voelde van iedereen die naar elke show kwam. Het bestond van begin tot eind uit het beste gevoel dat er is. Ik heb nog nooit zoiets als deze shows gezien, het was echt spectaculair en ik voel me meer dan vereerd dat ik gevraagd ben om ze te doen.”

Ook is Adele trots op haar hele team. “Bedankt, zoals altijd, dat jullie me er zo fucking goed uit lieten zien”, schrijft ze verder. “Er is echt geen beter gevoel dan voor mensen ​​die je nooit hebt ontmoet een heleboel nummers te zingen die je leven hebben veranderd, en op de een of andere manier ook dat van hen. Het is echt een bijzonder verhaal om te mogen vertellen. Ik heb zitten snikken toen ik deze prachtige video zag! Bedankt München!”