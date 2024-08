Zac Efron laat van zich horen na ziekenhuisopname

Zac Efron maakt het goed, nadat hij onlangs was opgenomen in het ziekenhuis. De 36-jarige acteur laat in zijn Instagram Stories weten dat hij “gelukkig en gezond” is.

Efron moest vrijdag naar het ziekenhuis na een “klein incident” in een zwembad bij een villa op Ibiza. Wat er is gebeurd, is niet duidelijk. De Amerikaanse acteur mocht zaterdagochtend weer naar huis.

Instagram Zac Efron

Zijn woordvoerder liet eerder al weten dat het goed gaat met Efron. De acteur bedankt zijn volgers voor alle “beterschapswensen”.