Wham!’s Andrew Ridgeley trots op wereldwijd succes van Last Christmas

Andrew Ridgeley vindt dat de vele covers van Last Christmas “getuigen van de genialiteit” van het nummer dat zijn Wham!-collega George Michael veertig jaar geleden schreef en produceerde. Dat zegt de artiest in de podcast Pop Shop van muziekplatform Billboard.

“Het getuigt van de genialiteit van het nummer om zijn aantrekkingskracht als kerstplaat, zijn aantrekkingskracht als popsong, zijn aantrekkingskracht op de jongere generatie en degenen die herkennen wat een echt goed kerstnummer het is”, meent Ridgeley. “Iemand zei me dat er meer dan vierhonderd covers van Last Christmas zijn. Ik kan dat niet verifiëren, maar ik zou niet heel verrast zijn.”

Flatteus

Het nummer behaalde vorige week in Nederland na veertig jaar eindelijk de hoogste notering in de Single Top 100. In al die jaren was Last Christmas nog niet eerder zo hoog geëindigd. “Het is ontzettend flatteus”, vervolgt Ridgeley over het wereldwijde succes van het nummer en de vele covers. “Ik denk dat George heel erg tevreden zou zijn geweest dat zoveel mensen, zoveel van zijn leeftijdsgenoten en artiesten van toen en nu, het erkennen als een echt kerstnummer.”