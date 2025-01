Voormalig Little Mix-zangeres Jade Thirlwall keihard ‘geghost’ door Harry Style

Jade Thirlwall (rechts op de foto) is in het verleden na één date geghost door Harry Styles. “We waren een jaar of zestien toen”, blikte de voormalige Little Mix-zangeres terug in The Louis Theroux Podcast.

Thirlwall stelde dat de ene date die ze met Styles had, plaatsvond kort nadat hij in 2010 onderdeel was geworden van de boyband One Direction. “Zodra ze liveshows gingen doen, reageerde hij niet meer op mijn berichten”, aldus Thirlwall. “Ik dacht: dat was het dan. Hij is weg. Hij heeft het gemaakt.”

Excuses

Later maakte Styles wel excuses aan Thirlwall, deelde de Britse zangeres. “Ik zag hem en hij zei: ‘Het spijt me echt dat ik je heb genegeerd.'” Thirlwall sprak daarna haar waardering uit voor Styles. “Hij is heel getalenteerd en heel charmant.”