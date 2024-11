Victoria Beckham ontvangt bijzondere prijs van dochter

De dochter van Victoria Beckham heeft aan haar moeder een prijs uitgereikt namens het modeblad Harper’s Bazaar. De modeontwerper werd onderscheiden met de Entrepreneur of the Year Award.

Beckhams dochter, de 13-jarige Harper, vertelde het publiek dat ze erg zenuwachtig was, maar dat ze het geweldig vond om de prijs te mogen uitreiken. “Zij heeft me geleerd om altijd aardig te zijn en ook al heeft zij altijd een miljoen dingen die ze moet doen, ze is er ook altijd bij op school”, aldus Harper.

Beckham schrijft op Instagram dat ze het een eer vond om de prijs van haar dochter te krijgen. “Bedankt voor al je mooie woorden en dat je erbij was op deze speciale avond.”