Vervelend nieuws voor Elton John: ‘Ben aan het herstellen’

Elton John kampt met een ernstige ooginfectie. De Britse zanger heeft daardoor “beperkt zicht” in één oog, deelt hij dinsdag op Instagram.

De 77-jarige John heeft daar al de hele zomer last van en dat gaat ook nog wel even duren. “Ik ben aan het herstellen, maar het is een extreem langzaam proces en het zal enige tijd duren voordat het zicht in het aangetaste oog terugkeert.”

De zanger is dankbaar voor de goede zorg van zijn artsen, verplegers en familie en heeft alle vertrouwen in een voorspoedig herstel. “Ik ben optimistisch over de vooruitgang die ik tot nu toe heb geboekt in mijn genezing.”

Het is niet de eerste keer dit jaar dat John gezondheidsklachten heeft. Zo moest hij beide knieën laten vervangen.