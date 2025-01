Vers gescheiden Hugh Jackman hand in hand gespot met Broadway-ster Sutton Foster

Hugh Jackman (56) en Sutton Foster (49) zijn hand in hand gezien. Dit meldt het Amerikaanse tijdschrift People, dat foto’s van het stel maakte in Santa Monica. De twee waren sinds vorig jaar allebei single nadat hun huwelijken waren gestrand.

De Wolverine-acteur en de Broadway-actrice werkten in 2022 samen in de musical The Music Man. Over die samenwerking zei Foster eerder dat Jackman bekendstaat als “een hele hardwerkende, ongelofelijk aardige en vrijgevige man”. Volgens de actrice werden de twee eerst “beste vrienden” na hun ontmoeting. “We hebben ook samen Memorial Day gevierd met onze families. Het is echt leuk om nieuwe vrienden te maken na je veertigste”, zei ze destijds.

Hugh Jackman and Sutton Foster hold hands on date night as they go public with romance: photos https://t.co/x6Ao3ZseHO pic.twitter.com/LxxeKHCo47 — New York Post (@nypost) January 7, 2025

Hugh 27 jaar getrouwd met Deborra-Lee Furness

Jackman was eerder 27 jaar getrouwd met Deborra-Lee Furness. Hun huwelijk eindigde in 2023. Fosters huwelijk liep in 2024 op de klippen.