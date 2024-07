Verdrietig nieuws voor Jon Bon Jovi

De moeder van Jon Bon Jovi, Carol Bongiovi, is op 83-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt de zanger en frontman van Bon Jovi in een verklaring aan het tijdschrift Rolling Stone.

Carol Bongiovi overleed dinsdag in het Monmouth Medical Center in Long Branch in de Amerikaanse staat New Jersey, drie dagen voor haar 84e verjaardag. In de verklaring wordt geen doodsoorzaak gemeld. “Onze moeder was iemand om rekening mee te houden, haar instelling en manier van aanpakken hebben deze familie gevormd. Ze zal erg gemist worden.”

Toen Jon Bon Jovi zeven jaar oud was, kreeg hij van zijn moeder zijn eerste gitaar. Zij speelde daarmee een belangrijke rol in de vorming van zijn muzikale carrière. Carol Bongiovi zette aanvankelijk ook de Bon Jovi fanclub op vanuit haar bloemenzaak in Woodbridge, New Jersey.