Veel sterren aanwezig bij concert Taylor Swift in Londen

Bij het tweede concert van Taylor Swift in Londen zijn zaterdag veel beroemdheden gesignaleerd. Britse media melden dat onder anderen Liam Hemsworth, Hugh Grant en Jamie Dornan naar het Wembley Stadium zijn gekomen om de Amerikaanse superster te zien.

Ook het bekende Amerikaanse acteurskoppel Ashton Kutcher en Mila Kunis is door fans in het stadion gezien, net als de Nederlandse voetbalster Vivianne Miedema. Tom Cruise is ook aanwezig, blijkt uit berichten op sociale media. De 61-jarige acteur zou zelfs vriendschapsarmbandjes, iets waar Swift bekend om staat, hebben uitgewisseld met fans. “Mission possible”, schreef iemand daarover, verwijzend naar zijn Mission Impossible-films.

Swifts partner Travis Kelce is ook weer aanwezig. De American Footballspeler is samen met zijn broer Jason en schoonzus Kylie in het Wembley Stadium. Vrijdag was Kelce er ook al, toen hadden hij en Swift een ontmoeting met de Britse prins William en zijn kinderen prins George en prinses Charlotte. De selfie die Swift van dat moment maakte, ging zaterdag de hele wereld over.