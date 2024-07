Vanessa Hudgens bevallen van eerste kind

Vanessa Hudgens is bevallen van haar eerste kindje. Amerikaanse media hebben foto’s gepubliceerd waarop de Amerikaanse actrice met een baby in haar armen een ziekenhuis in Santa Monica verlaat. De foto’s werden afgelopen woensdag genomen. Ook haar echtgenoot, honkbalspeler Cole Tucker, is op de foto’s te zien.

Hudgens maakte haar zwangerschap in maart wereldkundig toen zij trots met babybuik op de rode loper bij de pre-show van de Oscars verscheen. De baby is het eerste kind van de High School Musical-actrice en honkbalspeler Tucker. Hudgens maakte de afgelopen maanden niet bekend of zij een verwachting was van een jongen of een meisje.

De 35-jarige Hudgens trouwde vorig jaar december in het Mexicaanse Tulum met Tucker (28), met wie zij sinds 2020 samen is.