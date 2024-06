Uniek: Louis Armstrong krijgt 5 keer platina voor klassieker Wonderful World

Het wereldberoemde lied What a Wonderful World van Louis Armstrong is in de VS onderscheiden met vijf keer platina. Het is volgens Amerikaanse media uniek dat een nummer deze kwalificatie krijgt. Het betekent dat er sinds 1967, toen Armstrong de song opnam, meer dan 5 miljoen exemplaren van de single zijn verkocht.

What a Wonderful World stond al te boek als een van de bestverkochte singles aller tijden. De cijfers van de verkoop worden bijgehouden door RIAA, een koepelorganisatie van de Amerikaanse muziekindustrie. Het lied heeft in meer landen records gebroken. Ook in Canada behaalde Armstrong al vijf keer platina. In veel grote Europese landen heeft de single één keer platina behaald, wat gelijkstaat aan 1 miljoen verkochte exemplaren.

De onderscheiding werd toegekend voorafgaand aan de verschijning van een bijzondere liveopname die in juli 1968 van Armstrong werd gemaakt. Deze plaat, Louis in London, komt op 12 juli uit. Tijdens het concert in Londen zong de artiest onder meer What a Wonderful World, maar ook klassiekers als You’ll Never Walk Alone, Blueberry Hill en Hello, Dolly! uit de gelijknamige film.

In 1971 overleden

De opnames in juli 1968 waren voor een televisieprogramma van de BBC dat in september van dat jaar werd uitgezonden. De opnames werden tot nu toe niet officieel op plaat uitgebracht. Maar Armstrong deelde wel elpees van het concert met vrienden en familie. De zanger overleed in 1971 op 69-jarige leeftijd.

Beeld: Getty Images