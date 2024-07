Toetsenist Toto onwel op podium: band zegt show af

De Amerikaanse popgroep Toto heeft het optreden dat de band dinsdagavond zou geven in het Italiaanse Este Padova geannuleerd. De reden is dat toetsenist en zanger Greg Phillinganes (68) ziek is geworden, schrijft de band op Instagram. Phillinganes werd maandagavond bij een ander optreden onwel.

Italiaanse media schrijven dat Phillinganes maandag in Ostuni bij het tweede nummer van het concert onwel werd. Na een onderbreking van een paar minuten werd de show weer hervat, maar de toetsenist kreeg na enkele nummers opnieuw problemen. De muzikant liep van het podium en werd voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekendgemaakt wat Phillinganes mankeert.

Africa

Toto, bekend van onder meer het nummer Africa, heeft de komende week nog diverse optredens gepland in Italië, Spanje en Frankrijk. Of die doorgaan, is nog niet bekend.