Taylor Swift over Super Bowl-geruchten: ‘Geen officieel aanbod’

Tekst: Denise Delgado

07/10/2025

Taylor Swift (35) heeft gereageerd op de geruchten dat ze tijdens de pauzeshow van de Super Bowl zou optreden. In ‘The Tonight Show’ met Jimmy Fallon (51) vertelde de zangeres dat ze wel is gepolst, maar nooit een officieel aanbod heeft gekregen.

Volgens Taylor heeft Roc Nation, het bedrijf van Jay-Z dat de show organiseert, haar benaderd om te peilen of ze interesse had. “Ze bellen soms om te vragen: ‘Hoe staat ze tegenover…?’ Maar dat is geen officieel aanbod of een vergadering.”

Gefocust op haar verloofde

Wat haar beslissing ook zou zijn, het staat los van haar verloofde, American footballspeler Travis Kelce. “Kun je je voorstellen dat hij daar wekelijks zijn leven op het spel zet… en ik denk: ‘Wat zou mijn choreografie moeten zijn?'” Daarom is Taylor nu vooral gefocust op hem.

Ze benadrukte dat haar aandacht tijdens het footballseizoen volledig uitgaat naar Kelce’s drukke schema en veiligheid en niet naar het plannen van een groot optreden tijdens de rust. “Ik ben verliefd op een man die sport op dat veld. Het is als gewelddadig schaken, gladiatoren zonder zwaarden. Het hele seizoen draait voor mij om wat hij doet.”

Hechte samenwerking

Ook gingen er geruchten dat ze de show had afgewezen vanwege de uitzendrechten. Volgens Taylor is dat niet waar. “Jay-Z is altijd heel goed voor me geweest. Onze teams hebben een hechte samenwerking.”

Voor de Super Bowl van 2026 is inmiddels bevestigd dat Bad Bunny de pauzeshow verzorgt.

