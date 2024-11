Taylor Swift zichtbaar geemotioneerd : ‘Heb even een momentje’

Taylor Swift raakte zaterdagavond even geëmotioneerd tijdens haar show in het Canadese Toronto. De zangeres gaat richting de laatste shows van haar grote wereldtournee en kreeg het tijdens haar dankwoord even te kwaad, is te zien op een video op sociale media.

Swift bedankte haar band en crew. “Jullie weten niet hoeveel dit voor mij betekent”, sprak de zangeres. “Ik weet even niet wat ik zeg, ik heb even een momentje, sorry”, stamelde ze daarop, terwijl ze een traan wegveegde.

De 34-jarige zangeres geeft van 6 tot en met 8 december in Vancouver, ook Canada, haar laatste shows van haar populaire Eras Tour. De Canadese premier Justin Trudeau kwam vrijdag ook even kijken bij het concert.