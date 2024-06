Taylor Momsen gebeten door vleermuis op podium

Taylor Momsen zal haar laatste optreden niet snel vergeten. De zangeres is momenteel op wereldtournee met haar band The Pretty Reckless en is in de Spaanse stad Sevilla op het podium gebeten door een vleermuis.

Tijdens het optreden probeerde het publiek haar duidelijk te maken dat de vleermuis op haar been zat. Toen de oud Gossip Girl-actrice hier eenmaal achterkwam bleef ze behoorlijk kalm. “Er zit een f*cking vleermuis op mijn been, kan iemand mij alsjeblieft helpen?”, vroeg ze.

Gelukkig was de medische staf snel ter plaatse om haar te helpen. De zangeres is vervolgens in het ziekenhuis behandeld. Taylor deelt beelden van het incident op Instagram.