Socialite ‘Catwoman’ Jocelyne Wildenstein overleden: werkte vlak voor dood aan eigen reallifesoap

De Zwitserse socialite Jocelyne Wildenstein is overleden. Ze werd ook wel ‘catwoman’ genoemd omdat ze talloze cosmetische ingrepen aan haar gezicht liet doen. De partner van Wildenstein, modeontwerper Lloyd Klein, meldt in een verklaring aan het Franse persbureau AFP dat de socialite dinsdag op 79-jarige leeftijd (of op 84-jarige leeftijd, haar echte leeftijd is vooralsnog een raadsel) in een hotel in Parijs overleed aan de gevolgen van een longembolie.

Wildenstein werd beroemd na haar huwelijk met kunsthandelaar Alec Wildenstein, met wie ze twee kinderen kreeg. Ze behield zijn achternaam na een tumultueuze scheiding eind jaren negentig.

Voordat het stel uit elkaar ging, begon Wildenstein met uitgebreide plastische chirurgie aan haar gezicht in een poging om op een kat te lijken. Ze hield echter vol dat ze “nooit” iets had laten doen en dat haar gelaatstrekken natuurlijk waren.

‘Ik wil dat mensen mij beter leren kennen’

Wildenstein was voor haar overlijden bezig met opnames voor een nieuwe realityserie, meldt TMZ. Volgens TMZ vonden de opnames ongeveer een jaar geleden plaats. De serie zou Wildensteins verhuizing naar Los Angeles hebben gevolgd. TMZ meldt ook dat Wildenstein uitkeek naar de serie en wilde dat mensen haar beter leerden kennen.

Ook werd ze omschreven als “gelukkig, gezond en een fijn mens om mee samen te werken”, aldus TMZ. Het is onduidelijk wat er na Wildensteins overlijden met de beelden gebeurt.

De laatste tijd woonde ze afwisselend in New York en Miami. Vorige week deelde ze op Instagram een video waarin zij en Klein poseren voor fotografen in Parijs.