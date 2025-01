Selena Gomez met deportatie bedreigd na emotionele steunbetuiging aan immigranten

Tekst: Denise Delgado

Onlangs deelde Selena Gomez (32) een video op Instagram waarin ze zich in tranen uitsprak over het immigratiebeleid in de VS en haar steun betuigde aan getroffen families. Maar in plaats van medeleven kreeg ze een stortvloed aan kritiek en zelfs een bedreiging van een Amerikaanse politicus.

In de inmiddels verwijderde video sprak Selena haar zorgen uit over de deportatieplannen van oud-president Donald Trump. Ze liet geëmotioneerd weten zich machteloos te voelen:

“Ik wilde gewoon zeggen dat het me zo spijt. Al mijn mensen worden aangevallen, de kinderen ook”, zei ze met tranen in haar ogen. “Ik snap het niet. Het spijt me zo, ik wilde dat ik iets kon doen, maar ik kan het niet. Ik weet niet wat te doen. Maar ik zal alles proberen, dat beloof ik.”

Haar boodschap werd niet overal positief ontvangen. Vanuit conservatieve hoek kreeg ze veel kritiek, waarna ze besloot de video offline te halen.

Politicus dreigt met ‘deportatie’

Een van de felste reacties kwam van de Republikeinse politicus Sam Parker. Hij beweerde dat Selena illegale immigranten boven haar eigen land verkoos vanwege haar Mexicaanse afkomst. In een scherpe tweet suggereerde hij: ‘Misschien moeten we Selena zelf deporteren?’

Later herhaalde hij zijn boodschap nog eens met de korte, maar krachtige oproep: ‘Deporteer Selena Gomez.’

Lees ook: Selena Gomez dankbaar voor vriend Benny Blanco

Selena liet het er niet bij zitten en reageerde in een Instagram Story – inmiddels ook verwijderd. ‘Blijkbaar is het niet oké om empathie te hebben voor mensen’ schreef ze sarcastisch. ‘O, meneer Parker, meneer Parker, bedankt voor het lachen en het dreigement.’

© Instagram @selenagomez

Trump en het strengere immigratiebeleid

Sinds zijn presidentschap voerde Trump een harde lijn tegen illegale immigratie. Hij heeft al duizenden immigranten gedeporteerd en wil het geboorterecht afschaffen, waardoor kinderen van niet-Amerikaanse ouders niet automatisch staatsburger worden. Ook overweegt hij een wet uit 1789 te gebruiken om massale deportaties door te voeren.

Selena heeft zich vaker uitgesproken over sociale kwesties, maar deze keer lijkt haar boodschap haar duur te komen staan. Toch blijft ze, ondanks de tegenwind, strijden voor de zaak waar ze in gelooft.

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES