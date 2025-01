Scarlett Johansson geeft 10-jarige dochter date-advies en legt uit wat ‘ghosten’ is

Scarlett Johansson (40) heeft haar 10-jarige dochter advies gegeven over daten en benadrukt dat ‘ghosten’ geen optie is. Dat vertelde de Amerikaanse actrice in een interview bij de talkshow ‘Today’.

“Ik had onlangs een gesprek met mijn dochter over ghosten. Er was een jongen die haar erg leuk vond, maar zij voelde niet hetzelfde voor hem,” begint de Avengers-actrice. “Plotseling stopte ze met tegen hem praten, en dat maakte hem echt verdrietig. Dat moment gebruikte ik om haar uit te leggen wat ghosten betekent: zomaar niets meer laten horen, waardoor de ander zich gekwetst voelt.”

Toch kan de actrice zich verplaatsen in haar dochter, omdat ze in het verleden zelf ook mensen heeft geghost. “Ik haat confrontaties,” vertelde ze toe. Ze is echter sterk tegen ghosten en zegt ze dat ze liever gedumpt zou worden. “Eerlijk gezegd is geghost worden verschrikkelijk, omdat je totaal geen antwoorden krijgt en jezelf blijft afvragen: ‘Oh mijn god, heb ik iets verkeerd gedaan?’ ” vervolgde ze. “Het blijft je jarenlang achtervolgen.”

