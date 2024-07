Dochter (9) Scarlett Johansson durft The Avengers niet te kijken

De 9-jarige dochter van Scarlett Johansson is te bang om haar moeder in een van de Avengers-films te zien schitteren. Dat vertelt de actrice in gesprek met het Amerikaanse tijdschrift People.

“Ze vindt het leuk dat ik Black Widow speel, maar ze is te bang om een Avengers-film te kijken. Ze vindt het gewelddadig”, zegt Johansson over haar dochter Rose die ze kreeg met haar ex-man Romain Dauriac. De 9-jarige Rose durft de nieuwste film waarin haar moeder meespeelt, Fly Me to The Moon, wel te kijken. “Volgens mij vindt ze vooral het haar en de make-up daarin het leukst. Het is zo grappig, ze is echt een meisje.”

Johansson was sinds 2010 in meerdere (Avengers-)films te zien als de superheld Black Widow. Naast Rose heeft de actrice ook zoontje Cosmo (2), die ze kreeg met haar huidige echtgenoot Colin Jost. In Black Widow speelt ook de Nederlandse acteur Olivier Richters een belangrijke bijrol.