Romantisch! Jonathan Majors vroeg Meagan Good ten huwelijk in Parijs

Jonathan Majors (35) heeft zijn vriendin, actrice Meagan Good (43), ten huwelijk gevraagd tijdens een romantisch verblijf in Parijs.

Hoewel haar vader ook meeging tijdens het tripje, weerhield dat Jonathan er niet van om in de stad van de liefde op één knie te gaan. “Hij vroeg daar om mijn hand, het was echt heel lief,” deelt Meagan met TMZ na een wandeling door Runyon Canyon in Los Angeles. Over de verdere details van het aanzoek blijft ze echter discreet. “Daar praat ik liever niet over.” Wel liet ze weten dat ze in vorm proberen te blijven voor de bruiloft.

Volgens de actrice had Jonathan vooraf toestemming gevraagd aan haar ouders, iets wat hij direct kreeg. Het stel heeft sinds mei vorig jaar een relatie.

Meagan Good laat haar verlovingsring zien tijdens de EBONY Power 100 Gala vorige maand.

