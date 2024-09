Rebel Wilson in het huwelijksbootje gestapt

Actrice Rebel Wilson is officieel getrouwd met haar verloofde, designer Ramona Agruma. De trouwerij vond zaterdag plaats op Sardinië, meldt entertainmentwebsite Us Weekly. Het zou gaan om een bescheiden ceremonie met alleen vrienden en familie.

Wilson en Agruma zijn samen sinds 2021. In 2022 maakte Wilson bekend queer te zijn in een bericht op Instagram. “Ik dacht dat ik op zoek was naar een Disney-prins… Maar misschien had ik al die tijd juist een Disney-prinses nodig”, schreef de actrice. Wilson heeft een dochter, Royce Lillian (1), die werd geboren bij een draagmoeder.