‘Rihanna staat op punt nieuwe album uit te brengen’

Rihanna staat op het punt haar eerste studioalbum in ruim acht jaar tijd uit te brengen. Dat meldt The Sun op basis van een bron uit de muziekindustrie.

“Er worden al lang grappen gemaakt over hoe lang het duurt voordat Rihanna’s negende album uitkomt, maar eindelijk is het wachten bijna voorbij”, meent de insider. Het duurde ook lang omdat de 36-jarige zangeres met verschillende genres zou hebben geëxperimenteerd. “Ze is van pop naar reggae en naar hiphop gegaan en alles daar tussenin.” Maar ze besloot veel van haar materiaal te schrappen omdat ze wilde “dat het fris klinkt”. Inmiddels heeft ze weer tijd doorgebracht in de studio en lijkt het de goede kant op te gaan.

Het laatste album van Rihanna, genaamd Anti, verscheen in januari 2016.