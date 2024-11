Regisseur Martin Scorsese krijgt lachers op de hand met live-commentaar op make-up dochter

Francesca Scorsese, de 24-jarige dochter van de legendarische filmregisseur Martin Scorcese (81), mag graag TikTok-video’s maken van haar make-up-rituelen. In haar laatste filmpje vroeg ze haar vader live commentaar te geven op haar schoonheidsproces, tot hilariteit van haar volgers.

Dat de regisseur zich doorgaans kennelijk weinig bemoeit met de visagie van zijn acteurs wordt al snel duidelijk, want wat zijn dochter allemaal op haar gezicht smeert is hem een raadsel. Als Francesca aan de slag gaat met concealer, zegt de regisseur: “O, ze gaat haar gezicht verven.” Die concealer wordt vervolgens met een sponsje in haar huid gewerkt. Scorcese vindt het alvast niks. “Het lijkt wel het gezicht van een clown… Gedept, er wordt heel veel gedept.”

Wimperkruller

Dan zijn haar wenkbrauwen aan de beurt. Ook dat nog, verzucht de regisseur. “Ik weet niet of ze dat moet doen… Hoeveel make up heb je nodig?” Zijn klomp breekt officieel als Francesca een wimperkruller tevoorschijn haalt. “O mijn god, ze jast haar oog eruit. O mijn god, stop ermee, o mijn god.”

‘Jullie zijn gek’

Maar ja, dat is wat Francesca elke dag doet, legt ze haar vadertje uit. “Jij zegt altijd dat ik teveel doe.” Hij blijft bij zijn standpunt: “Ja, dat is echt teveel ben ik bang.” Hij sluit af met een geshockeerd: “Jullie kids zijn gek, ik zweer het!”